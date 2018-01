In Honduras ist es bei Protesten gegen die Wiederwahl von

Mehrere Einsatzkräfte seien verletzt worden, teilten die Sicherheitsbehörden in der Hauptstadt Tegucigalpa mit. Mindestens sieben Personen seien festgenommen worden, hieß es weiter.



Die Demonstranten hatten an mehren Stellen Straßenblockaden aufgebaut, die Polizei ging dagegen vor. Mitte Dezember war Hernández zum Wahlsieger erklärt worden, obwohl es Beobachtern zufolge bei der Abstimmung zu Unregelmäßigkeiten kam.



Die Opposition kündigte an, die Proteste bis zur Vereidigung des Politikers am 27. Januar fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.