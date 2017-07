Der ehemalige polnische Präsident Walesa unterstützt den Protest gegen die Justizreform.

Auf einer Großkundgebung in Danzig sagte Walesa, die Gewaltenteilung sei die größte Errungenschaft des demokratischen Wandels, den seine Solidarnosc-Bewegung auf den Weg gebracht habe. Die Regierung habe kein Recht, diese Leistung zunichte zu machen. Die Demonstranten rief er auf, alle Mittel zu nutzen, um das damals Erreichte zurückzuerobern.



Die konservative Mehrheit im polnischen Parlament hat die Neuregelung in der vergangenen Nacht beschlossen. Vorgesehen ist, die Richter am Obersten Gerichtshof abzusetzen. Im Amt bleiben sollen nur diejenigen, die vom Justizminister ausgewählt und vom Präsidenten bestätigt werden. Kritik daran kommt auch von der Europäischen Union.



Der ungarische Ministerpräsident Orban sagte Polen in dieser Auseinandersetzung seine volle Unterstützung zu und kritisierte das Vorgehen der EU als inquisitorisch.