Seit Jahrzehnten ist die politische Klasse in Rumänien mehr oder weniger nur daran interessiert sich zu bereichern und tut dies auch schamlos. Durch landesweite Massenproteste ließ sie sich nicht stoppen. Nur kurz aufhalten. Diesmal ist der Druck der Straße noch stärker als 1989, als Diktator Nicolae Ceausescu gestürzt wurde.

Doch im Gegensatz zum sozialistischen Diktator sind die regierenden Postsozialisten im vergangenen Jahr vom Volke frei gewählt worden. Zwar war die Wahlbeteiligung gering, doch der Zuspruch in den strukturschwachen Dörfern ausreichend hoch. Schließlich versprachen die Postsozialisten den Alten höhere Renten, den Jungen Jobs und allen Rumänen ein neues patriotisches Selbstbewusstsein, a la "Rumänien zuerst", die Europäische Union hat ihre Strahlkraft auf dem Lande längst verloren. Das gegen viele führende Sozialdemokraten Korruptionsverfahren laufen, geschenkt. Der Kampf gegen die Selbstbedienung, den die unabhängige rumänische Antikorruptionsbehörde beharrlich, glaubwürdig und mit Rückendeckung des liberalen Präsidenten Klaus Johannes führt, mobilisierte die Massen kaum.

Das schaffte die sozialdemokratisch-liberale Koalition, die über eine absolute Mehrheit im Parlament verfügt, selbst. Sie wollte mit einer Notverordnung die Korruption bagatellisieren. D.h. Amtsmissbrauch wäre demnach erst geahndet worden, wenn der dadurch entstandene Schaden höher als 200 000 Lei - etwa 44 000 Euro - ist. Dafür müsste ein Durchschnittsrumäne lange arbeiten. Von der Änderung hätte jedoch zum Beispiel der sozialdemokratische Parteivorsitzende Liviu Dragnea profitiert. Er ist angeklagt, den Staat um 24 000 Euro geschädigt zu haben. Der Prozess gegen ihn hätte am 31. Januar beginnen sollen. Der Tag an dem die ihm nahe stehende Regierung die Notverordnung verabschiedete. Die wurde nun, nach den Massenprotesten, erstmal zurückgezogen, der Prozess gegen den angeklagten Parteichef vertagt.

Nach Brand mit Toten in einem Nachtclub eskalierten die Proteste

Die Nationale Anti-Korruptionsbehörde brachte, nach eigenen Angaben, allein im Zeitraum von 2014 bis 2016 mehr als 1200 Fälle von Amtsmissbrauch vor Gericht. Der Gesamtschaden soll eine Milliarde Euro bereits überschritten haben.



In mehr als 2000 weiteren Fällen ermittelt die Behörde. Die Justiz überführte auch Vertreter anderer Parlamentsparteien. Doch die Häufung von Strafverfahren gegen hochrangige Mitglieder der regierenden sozialdemokratischen Partei ist augenfällig.



Korruption kostete in Rumänien nicht nur viel Geld, sondern auch Menschenleben. Vor etwas mehr als einem Jahr kam es zu einem Brand in der Diskothek "Colectiv" in Bukarest. Mehr als 60 junge Menschen kamen dabei jämmerlich ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Es gab zu wenig Notausgänge und zu viel brennbares Material im Club. Nur weil Beamte geschmiert wurden, damit sie bei den Brandschutzkontrollen, ein Auge zudrückten. "Korruption tötet! - war das Motto der anschließenden Massenproteste in ganz Rumänien. Sie hielten nicht lange an.

Die etablierte politische Klasse in Rumänien wird ihre Macht weiterhin nutzen, um sich ungestört zu bereichern, weil sie es kann und auf die Kritik aus der Europäischen Union pfeift. Die Massenproteste auf Rumäniens Straßen, vor allem in den Städten, haben einen Etappensieg errungen, doch der Kampf beginnt erst – Ende offen.