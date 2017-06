Schüler und Studenten haben heute zu tausenden in Russland unter Beweis gestellt: Wer in diesem Land eine Hoffnung auf Veränderung hegt, der hat Grund dazu, sie in diese Generation zu setzen – jedenfalls den Teil, der heute in rund 200 Städten des Landes auf die Straße gegangen ist. Diese Leute haben sich von Verhaftungen und Verurteilungen seit Ende März, von Ermahnungen ihrer Lehrer und Dozenten nicht einschüchtern lassen. Sie wussten, worauf sie sich einlassen: Verstöße gegen das Versammlungsrecht sind in Russland kein Kinderspiel.

Von Wladiwostok bis Kaliningrad haben vor allem Menschen zwischen 15 und 30 Jahren die weiß-blaue-rote Fahne geschwenkt und die russische Hymne angestimmt. Wie gut, dass sie diese Symbole für sich beanspruchen und zeigen, wie groß der Abstand zwischen ihnen und den Machthabern im Kreml inzwischen geworden ist. Dort, hinter dessen dicken Mauern, haben heute auch die Herrschenden demonstriert – allerdings vor allem ihre Gleichgültigkeit. Sie haben die zweifellos reiche Geschichte des Landes gewürdigt, sich einander versichert, wie großartig es regiert werde, Auszeichnungen verteilt. Von denen, die draußen für Freiheit und Gerechtigkeit riefen, haben sie nichts mitbekommen. Was für eine abgeschottete Elite!

Alles ein Erfolg Nawalnys? Sicher nicht

Diese Elite verweigert den jungen Leuten nicht nur die Aufmerksamkeit, die sie verdient, sondern sie lässt unverdrossen die Polizei in Hundertschaften auffahren, darunter Spezialeinheiten. Und die greift wahllos und oft brutal mit ledernen Handschuhen in die Menge und führt Demonstranten ab. Wer die Hoffnung hatte, die Machthaber würden vielleicht doch einmal heimlich, wenn ihnen keiner zuschaut, auf Oppositionsseiten surfen, mal in sozialen Netzwerken lesen, was die jungen Leute bewegt und was sie dort schreiben - sie würden sich also um einen unverstellten Blick auf die Wirklichkeit bemühen -, der kann diese Hoffnung seit heute wegwerfen. Dieser gesellschaftliche Riss ist wohl nicht mehr zu kitten.

Ist all das nun der Erfolg des selbst ernannten Oppositionsführers Alexej Nawalny? Sicher nicht. Dieser Mann beherrscht zwar die politische Agitation im Netz, ist charismatisch, hat Humor und setzt mit dem Kampf gegen die Korruption ein Thema, das so viele bewegt. Aber: So groß sein Machtwille, so groß ist auch seine Eitelkeit. Er hätte heute die Chance gehabt, in Moskau tausende Menschen gemeinsam gegen die Staatsmacht demonstrieren zu lassen, denn auch andere Gruppen hatten ihre Anhänger zur Demonstration aufgerufen. Darunter wären nicht nur Studenten und Schüler gewesen, sondern auch ältere Menschen. Doch Nawalny hat seine Anhänger kurzerhand in eine andere Straße bestellt. Er hat nicht begriffen, dass in Russland nicht jede Oppositionsgruppe einzeln die Kremlmauern hinaufklettern kann. Auch er nicht. Vielleicht aber trauen sich Schüler und Studenten irgendwann den nächsten Schritt selbst zu und bestimmen selbst Ort und Datum ihrer nächsten Demonstration. Ohne Nawalny.

Thielko Grieß (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Thielko Grieß, geboren in der Nähe von Osnabrück, hat Kultur-, Politik- sowie Medienwissenschaften in Leipzig, Ljubljana und Jena studiert. Während des Studiums hat er in verschiedenen Hörfunkredaktionen des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle und Magdeburg sowie als freier Mitarbeiter für das Deutschlandradio gearbeitet. Er war im Gründungsteam der Nachrichtenredaktion von DRadio Wissen und hat beim Deutschlandradio volontiert. Danach hat er im Deutschlandfunk u. a. die Frühsendung "Informationen am Morgen" moderiert. Nach einem Studienaufenthalt an der Staatlichen Universität im russischen Nowosibirsk berichtet er seit Februar 2017 aus dem Studio Moskau über Russland, Weißrussland, den Kaukasus und Zentralasien.