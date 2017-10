Bei den gestrigen Demonstrationen in Russland gegen Präsident Putin hat es nach Angaben von Bürgerrechtlern mindestens 235 Festnahmen gegeben.

Andere Quellen nennen bis zu 270 abgeführte Demonstrationsteilnehmer. Die meisten Festnahmen gab es demnach in Sankt Petersburg, wo mehr als 60 Personen in Gewahrsam genommen wurden. Dort und in zahlreichen anderen russischen Städten waren gestern tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Präsidenten zu demonstrieren. Anlass war Putins 65. Geburtstag. Die Demonstranten forderten außerdem, den derzeit inhaftierten Oppositionspolitiker Nawalny im kommenden Jahr als Kandidaten zur Präsidentschaftswahl zuzulassen. Nawalny selbst hatte zu den Protesten aufgerufen. In vielen Städten wurden die Demonstrationen von den Behörden allerdings nicht zugelassen.