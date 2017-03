Die größten Proteste der Opposition seit Jahren! Über das Land verteilt! Und so viele junge Menschen unter den Demonstranten! Das sind Fakten, die rasch dazu verleiten, diese Frage zu stellen: Kommt nun der russische Frühling? Die Antwort lautet einstweilen: kalendarisch sicherlich. Aber politisch kommt er nicht.



Darauf legt es der Staat an, der nun die Folgen der Demonstrationen begrenzt. Er tut dies mit Hilfe von Gesetzen, die den Spielraum von öffentlicher Meinungsäußerung immer weiter verkleinert haben und der Justiz, die die Gesetze umsetzt. In den nächsten Tagen werden Demonstranten zu Geldstrafen, Kurzzeit-Arrest oder Arbeitseinsätzen verurteilt werden. Ein Teil der Bestraften, von denen viele Schüler oder Studenten sind, wird auf den Warnschuss so reagieren, wie es die Führung wünscht: Sie gehen eingeschüchtert auf Abstand und nehmen bis auf weiteres an Versammlungen wie gestern nicht mehr teil.

Erstens: keine Alternative

Den überwiegend jungen Demonstranten fehlen außerdem wesentliche Pfeiler, die ihr Protest bräuchte, um von Dauer zu sein. Erstens fehlt ihnen eine Alternative: Es reicht nicht, sich auf den Puschkin-Platz zu stellen und in Mikrophone zu sagen, es sei zwar schlimm mit der Korruption, man wisse aber auch nicht genau, wie das Land stattdessen aussehen solle. Wenn jetzt in sozialen Netzwerken ein Fünftklässler aus Tomsk gefeiert wird, der in überlegten Worten Gesetzes- und Verfassungsänderungen gefordert hat, dann hat das einen Grund: Er ist ein gutes, aber allzu seltenes Beispiel für einen, der eine Idee hat.

Zweitens: keine Solidarität der Älteren

Zweitens fehlt die Verbindung zu älteren Generationen: Die jungen Leute brauchen die Solidarität ihrer Familien, ihrer Eltern und Großeltern. Und die wird es nicht geschlossen geben, weil die Angst vor Chaos, die Angst vor Zuständen wie in den 90er-Jahren den älteren Generationen Zeit ihres Lebens in den Knochen sitzen wird. Mit Sicherheit geht seit gestern durch etliche Familien ein Riss zwischen den Generationen.

Drittens: die Brutalität des Staates lässt sich noch steigern

Und drittens hat die Polizei zwar gestern, wie etwa in Moskau, zuweilen brutal zugegriffen und oft ohne erkennbaren Grund Demonstranten verhaftet. Aber die Staatsmacht hat nur hier und da aufblitzen lassen, über welches Arsenal sie noch verfügt. Die Brutalität lässt sich steigern, es kann noch mehr geprügelt und Reizgas versprüht werden – und was passiert eigentlich, wenn die Behörden entscheiden, soziale Netzwerke zu sperren, den Mobilfunkempfang zu unterbinden? Dann müsste sich die gestern demonstrierende Generation irgendwie offline vernetzen – und das wäre für sie wohl Neuland.



Trotzdem bleibt ein Befund, der die Führung Russlands beunruhigen wird: Es wächst eine Generation heran, die nichts anderes kennt als Putins und Medwedews Führung, zugleich aber klassische Propaganda im Fernsehen nicht mehr guckt und weniger Angst hat, eine Demonstration wie gestern einfach mal auszuprobieren. Auch das gehört zum Frühling: Da schießen junge Triebe empor, die erst einmal nach nichts Besonderem aussehen. Doch das kann sich ändern, wenn sie weiter über Jahre wachsen.