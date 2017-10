Syriens Regierung fordert den sofortigen Abzug der aus der Türkei einmarschierten Truppen aus dem Nordwesten des Landes.

Damaskus sehe deren Präsenz als "Aggression" an, sagte ein Vertreter des Außenministeriums der amtlichen Nachrichtenagentur Sana. Die Türkei hatte Soldaten in die zu großen Teilen von Dschihadisten kontrollierte grenznahe Provinz Idlib entsandt. Nach eigener Darstellung will Ankara gemäß einer Absprache mit dem Iran und Russland Dschihadisten aus der Grenzregion vertreiben und eine Sicherheitszone schaffen. Inzwischen seien erste Beobachtungsposten errichtet worden. Kritiker vermuten, der Einsatz richte sich auch gegen die syrische Kurdenmiliz YPG.