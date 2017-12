Der vietnamesische Geschäftsmann, der im Juli in Berlin verschwand, wird in seinem Heimatland vor Gericht gestellt.

Die Staatsanwaltschaft in Hanoi wirft ihm Veruntreuung und Korruption vor, in der Zeit, als er eine staatliche Firma leitete. Ihm droht die Todesstrafe. Der Mann war 2016 nach Deutschland geflohen, um einem Prozess zu entgehen. Als er im vergangenen Sommer in Berlin in ein Auto gezerrt wurde, warf das Auwärtige Amt der vietnamesischen Regierung vor, den Mann entführt zu haben. Die Führung in Hanoi betont, der Angeklagte sei freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.