Der frühere Geheimagent Mauss ist wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Landgericht Bochum sprach ihn der Steuerhinterziehung in zehn Fällen schuldig. Die Anklage hatte dem 77-Jährigen vorgeworfen, unter einem Tarnnamen hohe Vermögenswerte im Ausland versteckt zu haben. Dabei soll Mauss zwischen 2002 und 2011 knapp 14 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Mauss bestritt die Vorwürfe. Seinen Angaben zufolge seien ihm die meist in Stiftungen angelegten Millionenbeträge nicht zuzurechnen. Es handele sich vielmehr um Mittel ausländischer Geldgeber, mit denen seine Agententätigkeiten finanziert worden seien.



Die Anwälte des Ex-Agenten kündigten nach der Urteilsverkündung an, Revision einzulegen. Sie warfen den Richtern vor, entlastenden Beweisen nicht zugänglich gewesen zu sein.



Mauss arbeitete in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt verdeckt für die Bundesregierung und Polizeibehörden. Er soll unter anderem 1976 an der Wiederbeschaffung des gestohlenen Kölner Domschatzes in Belgrad mitgewirkt haben, ebenso im selben Jahr an der Festnahme des RAF-Terroristen Pohle in Athen. Ins Visier der Ermittler geriet er durch eine Steuersünder-CD, die das Land Nordrhein-Westfalen gekauft hatte.