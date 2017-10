Vor der Fortsetzung des Prozesses gegen Journalisten in der Türkei hat der Publizist Günter Wallraff dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Schaffung eines Unrechtsstaates vorgeworfen.

Die Justiz habe bei der Freilassung des Menschenrechtlers Peter Steudtner auf Weisung von oben gehandelt, sagte Wallraff im Deutschlandfunk. Man frage sich, was der ausgehandelte Preis gewesen sei, denn die Justiz in der Türkei handele willkürlich. "Staatsanwälte, die jemanden freilassen, ohne dass es von oben angewiesen wird, werden entlassen oder müssen selber mit Inhaftierung rechnen", sagte Wallraff. In der Türkei gebe es zudem kaum noch unabhängige Berichterstattung. Mitarbeitern der oppositionellen Zeitung Cumhuriyet und der Schrifstellerin Asli Erdogan wird "terroristische Propaganda" vorgeworfen.



Bei Journalisten in der Türkei herrsche eine große Verunsicherung. "Man muss mit allem rechnen. Man ist jederzeit in Gefahr, verhaftet zu werden, wenn man sich kritisch äußert", sagte Wallraff, der den Prozess vor Ort beobachten will. "Wenn ich ein türkischer Kollege wäre, wäre ich längst eingelocht worden." Erdogan schüchtere viele ein, die sich dann gar nicht mehr zu Wort meldeten. Cumhuriyet sei das letzte Organ, das kritisch dagegenhält. Dabei werde die Zeitung auch wirtschaftlich in die Knie gezwungen, das Bestehen sei in Gefahr.



Zu einem möglichen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zeigte sich Wallraff zwiegespalten. "Mit Geiselnehmern muss man im Gespräch bleiben. Man muss sie zum Einlenken bewegen", sagte Wallraff. "Da bin ich also nicht ganz meiner Meinung."