Sie werde sich verteidigen, als gebe es noch Recht und Gesetz im Land – so begann die Schriftstellerin Asli Erdogan heute ihre Verteidigungsrede. Das Gericht setzte sie und die 70-jährige Sprachwissenschaftlerin Necmiye Alpay auf freien Fuß – eine große Erleichterung für die beiden Frauen nach vier Monaten in Untersuchungshaft, aber nur ein schwacher Hoffnungsschimmer für den weiteren Prozessverlauf. Denn der weniger prominente Chefredakteur der Zeitung bleibt hinter Gittern und mehrere weitere Mitglieder der Redaktionsleitung werden weiter mit Haftbefehl gesucht.

Necmiye Alpay brachte es in ihrer heutigen Verteidigungsrede auf den Punkt: "Wir leben in einer Zeit, in der diejenigen, die das Feuer löschen wollen, in die Flammen gestoßen werden", sagte die türkische Wissenschaftlerin, die für ihr Engagement in der Kurdenfrage vor Gericht steht.

Ein Fehler, für den das Land teuer bezahlen wird

Die Welle von Gewalt und Gegengewalt im türkischen Kurdenkonflikt seit dem vergangenen Jahr hat eine absurde Situation geschaffen. Nicht die Anführer der PKK-Selbstmordattentäter bekommen die Härte des türkischen Justizsystems zu spüren – denn die sitzen nach wie vor in ihren Verstecken im Nordirak und anderswo. Es sind die gemäßigten Kurden und pro-kurdische Intellektuelle, die festgenommen und vor Gericht gestellt werden.

Damit begeht Staatspräsident Erdogan einen Fehler, für den das Land in den kommenden Jahren teuer bezahlen wird. Indem er immer mehr kurdische Politiker ins Gefängnis stecken und immer mehr kurdische und pro-kurdische Intellektuelle vor Gericht stellen lässt, zerstört der türkische Präsident die Grundlage für neue Friedensgespräche: Denn jene Schriftsteller, Journalisten und Parlamentsabgeordnete, die heute vor Gericht stehen, wären morgen die besten Gesprächspartner des türkischen Staates.

Ankara will politischen Widerspruch unterdrücken

Diese Entwicklung wird zwangsläufig zu einer neuen Radikalisierung bei den Kurden führen. Noch vor kurzem konnte die relativ erfolgreiche legale Kurdenpartei HDP den jungen Kurden demonstrieren, dass die Politik und das Parlament die richtigen Orte für den Kampf um mehr Rechte sind. Jetzt sitzt die Führungsspitze der HDP hinter Gittern.

Wenn jetzt Autoren und Menschenrechtler, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten, als angebliche PKK-Helfer vor Gericht gestellt werden, dann geht es der Regierung nicht um Terrorbekämpfung. Es geht ihr darum, politischen Widerspruch zu unterdrücken, insbesondere vor dem geplanten Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems in einem halben Jahr.

In Ankara gibt es derzeit niemanden, der die Regierung von diesem Kurs abbringen kann. Die PKK wird mit neuer Gewalt anworten. Die Türkei geht schweren Zeiten entgegen.