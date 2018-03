Im Prozess gegen die rechtsextreme "Gruppe Freital" hat das Oberlandesgericht Dresden die acht Angeklagten zu Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren verurteilt. Sie wurden der Bildung einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Die Gruppe hatte Anschläge auf Asylbewerberheime und politische Gegner verübt.

Die beiden Rädelsführer Timo S. und Patrick F. erhielten wegen Rädelsführerschaft mit zehn beziehungsweise neuneinhalb Jahren die höchsten Strafen.



Die Angeklagten im Alter zwischen 20 und 40 Jahren sollen insgesamt fünf Sprengstoffanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und politische Gegner in Sachsen begangen haben. Die Bundesanwaltschaft hatte ihnen daher unter anderem die Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mord vorgeworfen.



Für die beiden Anführer hatte sie Freiheitsstrafen von elf Jahren beziehungsweise zehn Jahren und neun Monaten gefordert. Für die anderen sechs Beschuldigten plädierte die Anklage auf Strafen zwischen neuneinhalb und fünf Jahren. Die Gruppe habe "ein Klima der Angst und Repression" schaffen wollen. Den Taten habe eine fremdenfeindliche, rechtsextreme und teils nationalsozialistische Ideologie zugrunde gelegen.



Die Verteidigung hatte dagegen auf deutlich geringere Haftstrafen plädiert. Sie wies den Terrorvorwurf und die Tötungsabsicht zurück. Die einzelnen Taten hatten die Angeklagten größtenteils bereits in den Polizeiverhören eingeräumt. Während des Prozesses schwiegen die meisten von ihnen.



Freital bei Dresden hatte im Sommer 2015 bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil dort wochenlang Neonazis mit Bürgern gegen eine Asylunterkunft in der Stadt demonstriert hatten. An den Kundgebungen sollen auch die Angeklagten beteiligt gewesen sein. Der Prozess gegen sie hatte vor einem Jahr begonnen.



Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden gab inzwischen Ermittlungen gegen zehn weitere Beschuldigte im Zusammenhang mit der Gruppe bekannt.