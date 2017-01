Mit dem Urteil im Fall Azaria hat das Militärgericht in Tel Aviv mit einer ausgezeichneten Begründung noch einmal klargestellt, was für Soldaten im Einsatz erlaubt ist und was verboten. Richterin Maya Heller hat entschieden, dass der tödliche Schuss des Sanitäters Elor Azaria auf den Kopf des palästinensischen Attentäters, Abdel Fatah Al Sharif, der bereits am Boden lag, unnötig waren.

Auf den ersten Blick bestätigt das Verfahren den Generalstabschef der Streitkräfte Eisenkot. Eisenkot hatte im Februar 2016, nach einer Serie von Angriffen palästinensischer Jugendlicher, aufgebrachten Zuhörern noch einmal erklärt, dass auch Soldaten in Gefahr Gesetze einhalten müssen: Wörtlich sagte er damals: Wenn ein 13-jähriges Mädchen eine Schere oder ein Messer in der Hand hält und es Abstand zwischen ihr und dem Soldaten gibt, würde ich nicht wollen, dass der Soldat das Feuer auf das Mädchen eröffnet und sein Magazin entleert. Zitat Ende. Dieser Logik ist das Gericht gefolgt.

Für Bennet hat Rechtsstaatlichkeit bei mutmaßlichen Attentäter keine Gültigkeit

Es ist eine dringend notwendige Kurskorrektur für die Politik in Israel. Denn nach Ansicht von Politikern wie Bildungsminister Bennet und Kulturministerin Regev hat Rechtsstaatlichkeit für mutmaßliche Attentäter keine Gültigkeit. Dabei ist die israelische Politik korrumpiert, durch bald 50 Jahre Besatzung der palästinensischen Gebiete und die Kontrolle über die dort lebende Bevölkerung. Im Westjordanland gilt für Siedler Zivilrecht aber für Palästinenser das Gesetz der Militärverwaltung.

Wenn Politiker Gefühle und Ressentiments einfach nur bedienen

Wer soll sich da noch auskennen. Die Grenzen verschwimmen. Für viele Israelis ist es so schwer geworden zu entscheiden, was in Anbetracht von Gefahren und berechtigten Ängsten richtig ist und was falsch. Umso fahrlässiger ist es, wenn Politiker Gefühle und Ressentiments einfach nur bedienen. Der Vorwurf der Soldat Azaria sei Opfer einer Verschwörung lenkt vor allem vom eigenen Versagen, vom Versagen der israelischen Politik ab.

Die Soziologin Eva Illouz sagt, Israel stehe vor einer Entscheidung. Opfert die Politik zu Gunsten der Sicherheit die Prinzipien des Rechtsstaats oder bemüht sich der Staat selbst in schwierigen Situationen der Herrschaft des Rechts den Vorrang einzuräumen. Das Urteil des Militärgerichts heute bestätigt den Rechtsstaat. Das Urteil bestätigt Menschenrechtsorganisationen wie B’Tselem, die vor einem falschen Kurs warnen und mit ihrer wichtigen Arbeit auf Verstöße gegen Recht und Gesetz aufmerksam machen.

Warum wurde auf Totschlag und nicht auf Mord plädiert?

Mit dem Urteil stellen sich aber auch neue Frage. Ist der Soldat Elor Azaria nur vor Gericht gestellt worden, weil die Videos der Aktivisten von B’tselem die Tat authentisch belegen? Und wird sich die Armee in ähnlichen Fällen in Zukunft offener um Aufklärung bemühen? Welche Folgen hat es, dass die Richterin die Darstellungen der Siedler in Hebron, im von Israel besetzen Westjordanland als Irreführend zurückweist? Wird ihre Position im politischen Diskurs in Israel geschwächt?

Und Richterin Maya Heller kommt zu dem Ergebnis Azaria habe aus Zorn und seinem Verlangen nach Vergeltung gehandelt. Warum hat die Staatsanwaltschaft dann auf Totschlag und nicht Mord plädiert? Es war ein Zugeständnis an die besondere Stellung, der Soldaten in der israelischen Gesellschaft. Diese Stellung ist trotz des ehrlichen Urteils nicht bedroht. Aber Zweifel müssen im Rechtsstaat auch bei Soldaten erlaubt sein.