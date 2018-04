In Berlin muss sich seit heute ein Vietnamese wegen Beihilfe an der Entführung eines Landsmannes verantworten.

Laut Anklage soll der Mann als Mitarbeiter des vietnamesischen Geheimdienstes die Verschleppung des Geschäftsmanns von Berlin nach Vietnam mitorganisisiert haben. Oberstaatsanwalt Weiß sagte im Prozess vor dem Berliner Kammergericht, der Gesamtplan sei dem Angeklagten in Grundzügen bekannt gewesen und er habe ihn gebilligt. Die Verteidigung kündigte eine Erklärung des Angeklagten zu einem späteren Zeitpunkt an.



Das Opfer war laut Anklageschrift am 23. Juli 2017 in der Bundeshauptstadt nach Vietnam entführt worden. Dort wurde er wegen Wirtschaftsstraftaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall belastet die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.