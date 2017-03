Vor dem Landgericht Stuttgart ist der Prozess gegen den früheren Drogeriemarkt-Unternehmer Schlecker fortgesetzt worden.

Am zweiten Tag äußerte sich der 72-Jährige erstmals persönlich. In einer von ihm verlesenen Stellungnahme wies er die Vorwürfe der Anklage zurück und erklärte, er habe keine Entscheidung oder Verfügung getroffen, um Gläubiger zu benachteiligen. Er sei bis zuletzt davon überzeugt gewesen, das Unternehmen fortführen zu können. Fragen der Staatsanwaltschaft wollte Schlecker nicht beantworten.



Die Anklage wirft ihm unter anderem betrügerischen Bankrott, Insolvenzverschleppung und Untreue vor. Schlecker soll vor der Insolvenz im Januar 2012 Millionen aus dem Unternehmen herausgezogen und beiseite geschafft haben. Mit dem Konkurs verloren allein in Deutschland rund 25.000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.