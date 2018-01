Es war um kurz nach zehn Uhr heute Morgen, als es endlich losging: Auftakt im Strafprozess nach dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln. Fast neun Jahre hat es gedauert, in Tagen umgerechnet, steht da die unglaubliche Zahl von 3.242 Tagen, die es gebraucht hat, bis sich nun endlich ein Gericht mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung zweier Menschen in Tateinheit mit Baugefährdung beschäftigt.

Es ist zum einen die Katastrophe selbst, bei der inmitten der Kölner Innenstadt das größte Kommunalarchiv Deutschlands einstürzte, die fassungslos macht. Genauso aber auch die Jahre bis zur heutigen Prozesseröffnung – zumal eben nun nur noch gut ein Jahr verbleibt, um innerhalb der Verjährungsfrist ein Urteil sprechen zu können.

Im Zweifel für den Angeklagten

Natürlich: Die Ermittlungen waren und sind hochkomplex, Beweise mussten in bis zu 30 Meter Tiefe gesichert werden. Hinzu kommt – und das ist bei diesem Verfahren immer im Hinterkopf mitzudenken – der noch wartende Zivilprozess. Rund 1,2 Milliarden Euro stehen da auf dem Spiel, die die Kölner Verkehrsbetriebe im Namen der Stadt Köln von der Arbeitsgemeinschaft der Baufirmen, kurz Arge, fordert. Beide Fälle korrespondieren miteinander, weshalb dieser Strafprozess auch argwöhnisch von Arge-Anwälten im Zivilverfahren verfolgt wird, hat doch der Ausgang des Strafprozesses präjudizierende Wirkung.

Dort aber heißt es jetzt erst mal: in dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten. Dass der Nachweis bei einer solchen Komplexität sowie dem Vorwurf, fahrlässig gehandelt zu haben, naturgemäß schwierig ist, liegt auf der Hand. Auch deshalb werden immer wieder Parallelen zum vor einigen Monaten gestarteten Strafprozess rund um die Loveparade-Katastrophe gezogen. Auch dort ist der Sachverhalt komplex, wird die Auswahl der Angeklagten infrage gestellt, droht die Verjährung.

Urteil lässt sich nicht prognostizieren

Die Justiz stoße bei solchen Großverfahren an ihre Grenzen, heißt es dann immer schnell. Und es gibt durchaus auch prominente Beispiele, bei denen die strafrechtliche Bewältigung von Katastrophen gescheitert ist. Denn: Sowohl nach dem Brand des Flughafens in Düsseldorf im Jahr 1996 als auch nach der Zugkatastrophe von Eschede zwei Jahre später endeten die Straf-Verfahren ohne Urteil, in beiden Fällen wurden die Verfahren gegen Zahlung von Geldbußen eingestellt.

Dass es im Fall des Stadtarchiv-Strafprozesses jedoch zu einem solchen Ende kommen wird, erscheint unwahrscheinlich. Denn dies setzt eine Zustimmung der Angeklagten voraus – und hätte dann jeweils negative Auswirkungen auf den milliardenschweren Zivilprozess. Das erhöht zwar die Chancen auf ein Urteil – doch ob ein solches wirklich fallen wird, lässt sich angesichts der übrigen Umstände nicht wirklich prognostizieren.

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.