Der Prozess gegen einen mutmaßlich aus Deutschland nach Vietnam entführten Geschäftsmann soll unter Ausschluss der Weltpresse stattfinden.

Das Außenministerium in Hanoi kündigte an, dass zu dem Verfahren, das am Montag beginnt, ausländische Medien nicht zugelassen würden. Der frühere Vorstandschef des staatlichen Baukonzerns PVC ist wegen Korruption angeklagt. Bei einer Verurteilung droht dem 52-Jährigen die Todesstrafe.



Der Fall hat international für Aufsehen gesorgt, weil der ehemalige kommunistische Spitzenfunktionär im vergangenen Sommer unter ungeklärten Umständen aus Berlin verschwunden ist. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass der Mann vom vietnamesischen Geheimdienst entführt wurde. Der Ex-Manager hatte sich 2016 nach Deutschland abgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.