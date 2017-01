Das Grundgesetz klingt eindeutig: Jedermann dürfe sich beruflich organisieren. Und wer dieses Recht einschränke, handele "rechtswidrig". So ist die Koalitionsfreiheit im Grundgesetz formuliert.

Aber so eindeutig, wie man das als juristischer Laie hört, ist die Sachlage offenbar nicht. Der Vizepräsident des Verfassungsgerichts glaubt jedenfalls, "zahlreiche komplizierte und neue Fragen" klären zu müssen.

Noch wirkt das Urteil des Bundesarbeitsgerichts von vor fünf Jahren fort. Das hatte entschieden, es gebe "keinen übergeordneten Grundsatz", nur einheitliche Tarifregelungen anzuwenden. Es hatte damit der Tarifvielfalt freien Lauf gelassen.

Die Gewerkschaften sind damit allerdings ziemlich verantwortlich umgegangen. Von "englischen Verhältnissen", wonach jede Berufsgruppe ihre eigene Gewerkschaft bildete, mit zahllosen Streiks, die Unternehmen lähmte, bis es der damaligen Ministerpräsidentin Margaret Thatcher zu viel wurde - von solchen Verhältnissen ist die deutsche Tariflandschaft weit entfernt. Zugegeben: Die Flughäfen trifft es sehr, sehr häufig, wenn Boden- oder Kabinenpersonal, Piloten, Fluglosten oder die Beschäftigten auf dem Vorfeld ihre jeweils eigenen Tarifverträge auch mit Streiks durchsetzen. Dennoch: Die zwölf Streiktage pro 1.000 Beschäftigten im Deutschland des Jahres 2015 sind im europäischen Vergleich nichts. In Großbritannien waren es doppelt so viele, in Spanien fünf-, in Frankreich 14-mal so viele.

Warum die Große Koalition sich überhaupt vorgenommen hat, die Tarifvielfalt einzudämmen und Tarifeinheit gesetzlich herbeizuführen? Sie folgte den Interessen der großen Lobbyisten. Es ging darum, die Macht der Monopole zu sichern. Arbeitgeber und die großen Branchengewerkschaften wollten ihre eingeübten Mechanismen bewahren. Denn Arbeitgeber wollen planen können. Das geht besser, wenn sie einen Vertragspartner haben, der für den ganzen Betrieb die Löhne aushandelt und das Ergebnis dann auch vor seiner Klientel vertritt. Und die großen Branchengewerkschaften wollen sich nicht von kleinen Berufsgewerkschaften die Verhandlungsmacht nehmen lassen.

Doch die betriebliche Wirklichkeit ist nicht so eindimensional. Die Interessenunterschiede von Ärzten und Pflegern etwa sollten durchaus in der Konkurrenz von Gewerkschaften offenbart und ausgetragen werden. Sie werden schon selbst merken, wenn die Zersplitterung ihres Lagers zu Machtverlust führt. Das hohe Gut der Koalitionsfreiheit zu beschneiden, das braucht es nicht. Freilich, gern zugegeben: Das Verfassungsgericht hat im Rechtsstaat das letzte Wort.