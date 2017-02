PSA-Chef Tavares Opel ist Sanierungsfall

PDie Logos von Peugeot und Opel. (dpa /Caroline Seidel)

Der französische Autohersteller PSA drängt auf eine rasche Übernahme von Opel.

Bei einem baldigen Zusammenschluss der Unternehmen könnte es innerhalb kürzester Zeit signifikante Synergien geben, sagte PSA-Chef Tavares in Paris. Seinen Angaben zufolge könnten die Kosten durch eine Vereinheitlichung der Fahrzeugarchitekturen gesenkt werden. Weitere Vorteile würden bei der Zusammenlegung von Einkauf und Entwicklung erwartet. Tavares machte zugleich deutlich, dass er Opel als Sanierungsfall betrachtet. Er sicherte aber erneut zu, dass alle bestehenden Abmachungen für die Beschäftigten eingehalten würden. Um das Thema Opel geht es am Nachmittag auch bei einem Treffen zwischen Bundeswirtschaftsministerin Zypries und ihrem französischen Amtskollegen Sapin in Paris.