PSA-Chef Tavares Opel soll selbst Sanierungsplan aufstellen

PDie Logos von Peugeot und Opel. (dpa /Caroline Seidel)

PSA-Chef Tavares betrachtet den deutschen Autohersteller Opel als Sanierungsfall.

Sollte eine Übernahme zustande kommen, müsse Opel einen Sanierungsplan aufstellen, sagte Tavares in Paris. Das deutsche Unternehmen sei in einer vergleichbaren Lage wie PSA vor vier Jahren. Damals schrieb der französische Konzern rote Zahlen. Inzwischen verzeichnet er einen Milliardengewinn. Tavares bekräftigte zugleich, dass alle bestehenden Abmachungen mit den Opel-Beschäftigten eingehalten werden sollten.



Die mögliche Übernahme von Opel ist am Nachmittag Thema eines Treffens zwischen Bundeswirtschaftsministerin Zypries und ihrem französischen Amtskollegen Sapin in Paris.