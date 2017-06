Bettina Köster: Sie hat den gesellschaftlichen Diskurs aufgewirbelt und sorgt fast täglich für neue Aufregung im Netz: Hatespeech - also Hetze und diskriminierende Äußerungen in sozialen Netzwerken sind zu einer gesellschaftlichen Plage geworden. Institutionen wie die Amadeu Antonio Stiftung, setzen regelmäßig Rassismus und Hass etwas entgegen und bieten Paroli im Netz. Agieren sollten wir aber alle, sobald wir mit Hatespeech konfrontiert werden. Deshalb gibt es heute und morgen eine Fachtagung der Bundeszentrale für Politische Bildung in Berlin mit dem Titel "#NetzohneHass - Hass im Netz entgegen treten". Eine der Referentinnen dort ist die Psychologin Dorothee Scholz. Ich fragte sie, ob sich Hatespeech im Internet wegen der Anonymität so schnell und heftig verbreiten konnte.

Dorothee Scholz: Nein. Erstaunlicherweise liegt es nicht an der Anonymität, obwohl das ursprünglich gedacht wurde. Aber es gab 2016 dazu auch eine Studie von Rost, Stahel und Frey, die gezeigt haben, dass die hasserfülltesten Kommentare im Internet eigentlich von Usern abgegeben werden, die unter Klarnamen posten. Das hat einige überrascht, weil jeder dachte, dadurch, dass man anonym ist und dadurch straffrei davonkommen kann, wäre man im Internet enthemmter. Es gibt auch diesen Effekt der Enthemmung im Internet, aber der geht wohl nicht auf die Anonymität zurück, sondern eher darauf, dass man im Internet das Gegenüber nicht so sehr als menschlich wahrnimmt und auch das Leid, das man vielleicht hervorruft durch die verbale Gewalt, nicht so sichtbar ist.

Bedrohungsgefühl entwickelt sich aus Vorurteilen

Köster: Was steckt denn hinter diesen Hasstiraden der Menschen?

Scholz: Es gibt Hinweise darauf, dass es vor allem ein Bedrohungsgefühl ist, dass sich relativ irrational aus Vorurteilen heraus entwickelt. Man weiß zum Beispiel, dass - es wird zum Beispiel in der Kontakthypothese formuliert, dass Menschen, die andere Menschen, also Menschen anderer Gruppen zum Beispiel, die vorher fremd erschienen sind, kennenlernen, dass die dann eher auch als Individuen wahrgenommen werden, dass Vorurteile sich abbauen, und dass die Gruppe viel heterogener wahrgenommen wird als vorher.

Also kann sich Hass dann auch, oder Angst und in Folge Hass nicht mehr so stark auf die ganze Gruppe beziehen, sondern eher dann differenzierter auch auf die TäterInnen attribuiert werden. Und man merkt auch, dass Rassismus zum Beispiel sich dort gut entwickeln kann, wo wenig Kontakt zu anderen Gruppen, zum Beispiel wo der Ausländeranteil ganz gering ist, wo wenig Kontakt herrscht zu der anderen Gruppe. Und deswegen ist Rassismus in Sachsen zum Beispiel verbreiteter, in Dresden, wo der Ausländeranteil bei zwei Prozent oder so liegt, als in Berlin, wo wir, weiß ich nicht, 20 Prozent oder so haben.

Entmenschlichung des Fremden

Köster: Gibt es eigentlich so wiederkehrende Muster bei den Menschen, die sich da so hässlich äußern, sage ich mal?

Scholz: Bei der Entstehung gibt es schon ein Muster. Man merkt zum Beispiel, dass dadurch, dass die Gruppe ja als pauschal und fremd wahrgenommen wird, dass zum Beispiel schon in der neuronalen Verarbeitung dieser Gruppe sie als weniger menschlich wahrgenommen wird und als bedrohlicher. Das weiß man aus MRT-Studien zu sogenannten Out-Groups, also Gruppen, die als anders empfunden werden, (…) zum Beispiel. Und in diesen Studien hat man festgestellt, dass Gruppen, die man als bedrohlich wahrnimmt und als fremdartig und auch als nicht sehr kompetent, also nützlich im wirtschaftlichen Sinne zum Beispiel, dass die in solchen Hirnregionen verarbeitet werden, die eher auch für die (…) Verarbeitung zuständig sind, und Regionen, die für Empathie und zwischenmenschliche Kontakte auch zuständig sind, inaktiv bleiben.

Das heißt, solche Menschen werden schon von vornherein eher gar nicht als Menschen verarbeitet und lösen dann auch nicht Empathie aus. Und diese Entmenschlichung zeigt sich auch ganz oft in der Sprache dann, in solchen Hassnachrichten und Hasskommentaren. Da sieht man schon, da wird von "Pack" geredet oder von einer "Masse" oder "Flut". Da wird auch sprachlich sehr deutlich, dass die Verarbeitung nicht mehr menschlich erfolgt, sondern eher auch eine Abwertung erfolgt, indem zum Beispiel Tiervergleiche auch vorkommen.

Angstreize werden undifferenziert aufgenommen

Köster: Das heißt dann, dass sich die Menschen, die das äußern, die sich dem gar nicht mehr bewusst sind, was sie da äußern? Verstehe ich das richtig?

Scholz: Nicht so sehr, nein. Die Verarbeitung, gerade die Angstverarbeitung läuft über neuronale Bahnen, die nicht so sehr auch differenziert ist. Es gibt eigentlich zwei Bahnen, über die Angstreize verarbeitet werden, und der schnellere Weg läuft über das limbische System und involviert gar nicht so das höhere Denken, sondern wird als schnell und schmutzig oft bezeichnet, also schmutzig im Sinne einer hohen Fehlertoleranz, Fehlermarge. Und da merkt man, dass die Angstreize dann undifferenziert aufgenommen werden, gar nicht mehr geprüft werden. Und über einen Mechanismus, der als "confirmation bias" bezeichnet wird, also als Bestätigungsverzerrung, dann eine Meinung erzeugen, die dann auch immer weiter läuft, ohne dass sie hinterfragt wird noch mal.

Und die Informationen, die man dazu dann auch aufnimmt, die sind dann gar nicht, die sind dann oft der Meinung entsprechend schon, und Informationen, die der eigenen Meinung widersprechen, werden abgelehnt oder uminterpretiert, sodass die ursprüngliche Meinung auch erhalten bleibt.

Wenige Kommentatoren beeinflussen den gesamten Diskurs

Köster: Wie ist denn eigentlich im Moment so die Forschungslage zu Hatespeech? Welche Untersuchungen gibt es, und was sagen die aus?

Scholz: Die Forschungslage ist vorrangig deskriptiv, würde ich sagen. Ich weiß davon, dass um den Andreas Zick sehr viele Forschungen zu dem Thema passieren. 2011 hat der schon dazu geforscht, dass Angst, Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit schürt, und eben auch diese pauschale Zuordnung zu einer Out-Group dazu führt, dass Ängste sehr viel Raum haben und dann die Vorurteile weiter ausgebaut werden, weil verschiedene Mechanismen im Internet es eben auch sehr begünstigen, dass man seine ursprüngliche Meinung beibehält und sogar noch verstärkt.

Es gab auch erst kürzlich, 2016, eine Studie von ihm, die untersucht hat, inwieweit Journalistinnen und Journalisten ausgesetzt sind. Also über die Hälfte berichtet davon, dass sie sich durch solche Angriffe sehr stark belastet fühlen, und 40 Prozent oder so erleben sie regelmäßig meines Wissens. Und dann gibt es auch noch verschiedene Umfragen durch Meinungsforschungsinstitute, die belegen, dass zwei Drittel der Internet-User bereits mit Hasskommentaren in Berührung gekommen ist und sich dadurch auch belastet fühlt - also dann je nach Einzelmilieu unterschiedlich stark, aber schon spürbar auf jeden Fall.

Also es ist ein Phänomen, das von vielen Seiten als wachsend beschrieben wird und auch als sehr belastend, weil es den öffentlichen Diskurs halt sehr vergiftet und Gegenmeinungen sehr schnell zum Schweigen bringen kann, weil die Betroffenen das als sehr, sehr stark belastend erleben auch psychisch. Und entsprechend ist es auch wichtig, darüber nachzudenken, wie man gesellschaftlich damit umgeht. Da ja nur ein relativ geringer Anteil der Internetnutzer diese Hasskommentare auch schreibt, aber halt in einer so hohen Frequenz und auch in einer derartigen Intensität, dass es den gesamten Diskurs beeinflusst.

Symptom für eine gesellschaftliche Entwicklung

Köster: Haben Sie Vorschläge, wie man damit umgehen kann, um da ein anderes Klima wieder zu schaffen?

Scholz: Ignorieren hilft nicht, das sei schon mal festgestellt. Und auch das Verbieten von Hassrede halte ich als alleinige Maßnahme für nicht sehr produktiv, da das ja nur ein Symptom darstellt für eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch ohne Internet oder ohne die Erlaubnis, Hassrede zu benutzen, immer noch da ist. Im Grunde genommen müsste man sich mit den Ursachen des Hasses beschäftigen, anstatt den einfach nur auszublenden, denn dann verschiebt der sich nur woanders hin, und eventuell ist sogar eine Verstärkung des Hasses dann noch zu beobachten, weil die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht ernst genommen werden. Das ist ja jetzt schon teilweise der Fall.

Deswegen würde ich vorschlagen, dass es wichtiger ist, auf die Motivebene zu gehen und zu schauen, was beschäftigt diese Leute hinter dem Hass. Das ist nämlich meistens Angst oder ein Defizitgefühl, was die Wertschätzung ihrer Arbeit betrifft, die Gerechtigkeit in der Verteilung von Ressourcen in der Gesellschaft. Also sie haben oft das Gefühl, zu kurz zu kommen, oder die Angst, zu kurz zu kommen. Und darüber sollte man sprechen. Man sollte darüber sprechen, dass Menschen Angst um ihre Rente haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie hart arbeiten und wenig dafür bekommen, sowohl gesellschaftliche Anerkennung als auch monetär. Und man sollte auch überlegen, inwieweit die politische Struktur im Moment dazu geeignet ist, die Meinungen von Menschen wirklich einzufangen, auch gerade zwischen den Wahlen.

Die Beteiligungsmöglichkeiten, die demokratischen, sind begrenzt oder sehr hochschwellig im Moment. Und das stört. Also da haben bestimmte Menschen, die auch vielleicht den Umgang mit Demokratie aktiv gar nicht so lernen in ihrer Bildungslaufbahn, die auch nicht ermutigt werden, sich zu beteiligen. Und deswegen ist es wichtig, auch den demokratischen Diskurs anzugucken und zu schauen, wie gibt man den Menschen die Möglichkeit, sich auch zu beteiligen und einzubringen, und wie hört man ihnen auch zu.

