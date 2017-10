Bundeskanzlerin Merkel wird oft für ihre nüchterne und rationale Politik gelobt. Der Publizist Hugo Müller-Vogg sieht genau darin ein großes Defizit.

Er sagte im Deutschlandfunk, die Bundeskanzlerin gehe auf die emotionalen Fragen nicht ein. Das ist für Müller-Vogg auch eine Erklärung für den Aufstieg der Alternative für Deutschland: "Wenn die Menschen merken, es ist nicht mehr so wie es war und wir vermissen etwas, dann kommen Emotionen hoch und die werden dann teilweise von der AfD abgeschöpft".



Innerparteilich stehe Merkel dennoch "nicht so sehr unter Druck", so die Einschätzung des Publizisten. Zum einen gebe es derzeit keinen Herausforderer. Außerdem sei die CDU eine pragmatische Partei, die regieren wolle. Vor den anstehenden Sondierungsgesprächen schwäche man daher nicht die Vorsitzende.



CDU und CSU stehen aus Sicht Müller-Voggs vor der entscheidenden Frage, ob sie sich mit der Existenz einer Partei rechts von ihr abfinden. Das größte Problem für die Union sei, dass sich beide Parteien strategisch nicht einig seien. Er habe den Eindruck, dass Bundeskanzlerin Merkel wegen der Existenz der AfD den Kurs nicht ändern wolle, während die CSU genau das Gegenteil wünsche.