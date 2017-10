Die Behörden in Puerto Rico geben die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan Maria jetzt mit 34 an; das sind mehr als doppelt so viele wie bisher.

Zuletzt hatte die offizielle Zahl der Toten bei 16 gelegen. Zwei Wochen nach dem Hurrikan ist ein Großteil der Bewohner Puerto Ricos nach wie vor ohne Strom, Trinkwasser und Telefonverbindung. Auch die Lebensmittelversorgung ist unzureichend. Gestern besuchte US-Präsident Trump das Außengebiet der Vereinigten Staaten. Es hatte harsche Kritik gegeben, dass die Hilfsmaßnahmen zu langsam anliefen. Trump sagte dazu, seine Regierung habe in Puerto Rico genauso gut reagiert wie nach den Hurrikans Harvey in Texas und Irma in Florida.