So mancher in Berlin und Kiel mag aufatmen. Wie immer das juristische Verfahren jetzt noch weiter geht – die Frage nach einem politischen Veto gegen die Auslieferung Carles Puigdemonts stellt sich nicht mehr. Nach den Regeln der Europäischen Union wäre eine solche politische Einflussnahme ohnehin kaum denkbar gewesen – vom diplomatischen Schaden ganz zu schweigen.

Trotzdem hat das Oberlandesgericht nicht politisch entschieden. Die Richter sind nach den Regeln des Rechts zur einzig sinnvollen Entscheidung gekommen: Was immer es war, das die katalanische Regionalregierung mit dem Unabhängigkeitsreferendum getan hat, wie immer man es politisch bewertet – Hochverrat war das nicht.

Hochverrat gibt es nur, wenn Gewalt im Spiel ist

Dafür muss man keine Sympathien für den Anachronismus einer Sezession haben oder mit einer katalanischen Bewegung, die selbst chauvinistische Züge trägt. Es geht nicht um Sympathien, es geht um politisches Strafrecht – denn genau das ist das Staatsschutz-Strafrecht. Gerade deshalb ist es mit äußerster Zurückhaltung anzuwenden. Sowohl die Rebellion nach spanischem Recht als auch den deutschen Hochverrat gibt es nur, wenn Gewalt im Spiel ist. Das ist ein weiter Begriff, aber hier darf er nicht allzu weit sein. Auf Hochverrat kann in Deutschland lebenslange Freiheitsstrafe stehen. Das ist nur für den zu rechtfertigen, der echten Brand legt. Und der Hochverratsparagraf meint nicht die geistige Brandstiftung.

Gemeint ist, dass der Täter dem Staat gerade durch die Gewalt keine Wahl lassen will. Dass es auch am Tag des Referendums in Katalonien vereinzelt zu Ausschreitungen gekommen ist, reicht dafür nicht. Und zwar nach Kriterien, die der Bundesgerichtshof schon in den Achtzigerjahren aufgestellt hat – im Fall der Ausschreitungen in Zusammenhang mit der Frankfurter Startbahn West. Damals kam übrigens eine Verurteilung heraus. Wer bei solchen Vorwürfen keine hohen Hürden legt, der setzt sich selbst dem Vorwurf des Missbrauchs aus. Auch in Spanien wird der erhoben. Vielleicht zu recht, vielleicht gibt es dort aber auch andere feste Rechts-Konturen – oder Gerichte wären letztendlich zu einem anderen Ergebnis gekommen.

Recht kann nicht befrieden

Wie es darum steht, wird sich noch zeigen, immerhin sitzen Minister der ehemaligen Regionalregierung dort in Haft. In jedem Fall gibt es keinen Anlass, grundsätzlich an der Rechtsstaatlichkeit in Spanien zu zweifeln. Deshalb spricht viel dafür, dass die andere Frage, die ob die katalanische Regionalregierung wirklich Staatsgelder veruntreut hat, spanische Gerichte entscheiden. Auch diese Frage ist komplex. Es geht immerhin um Handlungen einer Regierung im Rahmen parlamentarisch-demokratischer Spielregeln.

Auf der anderen Seite wusste diese katalanische Regionalregierung, dass sie mit dem Referendum die spanische Verfassung bricht. Denn was immer man gern in Katalonien hätte – in einem Rechtsstaat entscheiden die Gerichte, und die hatten so entschieden.

In jedem Fall kann das Recht hier nur verhindern, dass die Lage noch weiter eskaliert. Befrieden kann es nicht. Das muss hier nach wie vor die Politik tun, die weder in Barcelona noch in Madrid dazu bereit oder in der Lage ist. Es wäre durchaus auch Aufgabe der Bundesregierung, etwa über die Europäische Union oder den Europarat, Gespräche anzustoßen.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.