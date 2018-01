Die spanische Staatsanwaltschaft hat beantragt, den europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont wieder zu aktivieren.

Das berichten spanische Medien. Grund ist eine Reise Puigdemonts nach Dänemark. Der 55-Jährige will in Kopenhagen an einer Veranstaltung zum Katalonien-Konflikt teilnehmen.



Puigdemont war Ende Oktober 2017 nach dem Beschluss zur Unabhängigkeit Kataloniens abgesetzt worden und daraufhin nach Belgien geflohen. Einen zunächst erstellten europäischen Haftbefehl hatte das Oberste Gericht in Madrid im Dezember zurückgezogen. Zuletzt hatte Puigdemont angekündigt, Katalonien eventuell von Belgien aus regieren zu wollen, sollte er erneut zum Regionalpräsidenten gewählt werden. Die Entscheidung über seine Kandidatur soll im Laufe des Vormittags fallen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.