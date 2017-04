Die Berichterstattung zu US-Präsident Trump der "Washington Post" sowie die Enthüllung der "Panama Papers" sind mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden.

David Fahrenthold von der "Washington Post" wurde für seine kritische Berichterstattung über Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs geehrt. Er hatte unter anderem über den geheimen Videomitschnitt berichtet, in dem der heutige Präsident sich mit sexuellen Übergriffen gegen Frauen brüstete. Die "New York Times" erhielt drei Preise, darunter einen für eine Serie über die Bemühungen des russischen Präsidenten Putin, seine Macht im Ausland auszuweiten. Für die Enthüllungen um die sogenannten "Panama Papers" ging die Auszeichnung an das Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten, den US-Medienkonzern McClatchy und die Zeitung "Miami Herald". An den Recherchen war auch die "Süddeutsche Zeitung" beteiligt; die Pulitzer-Preise werden aber nur für amerikanischen Journalismus verliehen.



Die Auszeichnungen, die in diesem Jahr zum 101. Mal vergeben wurden, gelten als die bedeutendsten Preise im Journalismus.