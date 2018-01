Der Vorwurf rassistischer Werbung verschreckt offenbar H&M-Anleger.

Die Aktien des schwedischen Bekleidungshändlers fielen in Stockholm um bis zu 2,6 Prozent und waren mit 158,90 Kronen so billig wie zuletzt vor knapp neun Jahren. Hintergrund dürfte die aktuelle Rassismus-Debatte sein.



H&M hatte heute auf die internationale Kritik an einer als rassistisch kritisierten Werbung für ein Kleidungsstück reagiert. Das Unternehmen bat für den Vorfall um Entschuldigung. Auf Twitter wurde mitgeteilte, der Pullover sei aus dem Sortiment genommen und die Werbung dafür gestoppt worden. Auf dem Werbefoto trug ein dunkelhäutiger Junge einen Kapuzenpulli mit der Aufschrift "Coolest Monkey in the Jungle" - übersetzt: "Coolster Affe im Dschungel".



Das war vor allem im Internet auf heftige Empörung gestoßen. Unter anderem US-Basketballstar LeBron James hatte den Pulli und die Werbung als rassistisch bezeichnet. Der kanadische Sänger The Weeknd, der eine Kollektion bei dem schwedischen Modehaus hat, beendete daraufhin die Zusammenarbeit. Der frühere Tennis-Spieler Boris Becker kritisierte auf Twitter: "Es hört nie auf. Wann fangen wir an, Farben zu respektieren!".

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.