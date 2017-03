In zahlreichen Städten ruft die Organisation "Pulse of Europe" heute wieder zu Demonstrationen für ein geeintes Europa auf.

In Berlin rechnen die Veranstalter mit 5.000 Teilnehmern. Auch in vielen weiteren deutschen und europäischen Städten sind Versammlungen geplant. Sie richten sich gegen nationalistische Tendenzen und fordern, die EU zu bewahren. Gestern gab es in mehreren europäischen Hauptstädten pro-europäische Demonstrationen aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Römischen Verträge. Am Ort des Jubiliäumsgipfels in Rom gab es auch eine Gegendemonstration.