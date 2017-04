Auch an diesem Sonntag hat es wieder Demonstrationen für ein geeintes Europa gegeben.

In Berlin gingen dafür nach Veranstalterangaben mehrere tausend Menschen auf die Straße. Die Initiatoren von "Pulse of Europe" hatten zum neunten Mal zu einer Kundgebung auf dem Gendarmenmarkt aufgerufen. An den europaweiten Veranstaltungen beteiligen sich dutzende Städte in insgesamt zwölf Staaten.