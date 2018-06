In der Frankfurter Paulskirche hat die pro-europäische Bürgerbewegung "Pulse of Europe" mit einem Festakt ein Zeichen für den Erhalt einer starken und demokratischen Europäischen Union gesetzt.

Einer der Gründer, der Jurist Hans Jörg Schmidt, sagte in seiner Ansprache, es gehöre zur deutschen Staatsräson, für Europa einzutreten und das europäische Haus weiterzubauen. Schmidt betonte, die Antwort auf "Nie wieder Krieg" müsse Europa sein. Die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Katrin Maler-Walter erklärte, man dürfe das Wutbürgertum nicht den Gegnern der Demokratie überlassen. Der ehemalige Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Günther Nonnenmacher, meinte, "Pulse of Europe" sei das wichtigste Symbol dafür, dass man Europa nicht nur ertrage, sondern es auch verteidige und vorantrage. Die Bewegung sei dabei, eine neue Öffentlichkeit für Europa herzustellen.



Die Organisation stellte ein Konzept für mehr Bürgerbeteiligung vor. In Zusammenarbeit mit unabhängigen Forschungsinstitutionen sollten "Haus-Parlamente" die Menschen ermutigen, jederzeit und an jedem Ort über drängende Fragen der europäischen Einigung zu debattieren, erklärte Alexander Freiherr Knigge, der das Projekt koordiniert. Damit könne ein echter Dialog zwischen Politik und Wählern entstehen.



Der Ende 2016 in Frankfurt am Main gegründeten Bewegung haben sich bisher Menschen in 21 europäischen Ländern angeschlossen.

