In Deutschland und anderen europäischen Staaten haben gestern wieder mehrere tausend Menschen für eine starke EU demonstriert.

Nach Angaben der Organisation "Pulse of Europe" fanden Kundgebungen in 68 Städten in elf Ländern statt. Größere Demonstrationen gab es unter anderem in Berlin, Köln und Frankfurt am Main. Die wöchentlichen Versammlungen richten sich gegen nationalistische Tendenzen und fordern, die EU zu bewahren. Zuvor gab es zudem in mehreren europäischen Hauptstädten pro-europäische Demonstrationen aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Römischen Verträge. Am Ort des Jubiliäumsgipfels in Rom wurde auch eine Gegendemonstration abgehalten.