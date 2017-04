Tausende Menschen haben wieder an Demonstrationen für die Europäische Union teilgenommen.

Veranstaltungen gab es nach Angaben der "Pulse of Europe"-Bewegung in zahlreichen Städten in Europa; in Deutschland zum Beispiel in Berlin, Köln und Frankfurt am Main. Die Versammlungen finden jede Woche statt. Sie richten sich gegen Nationalismus und treten für ein Zusammenhalten der EU ein.