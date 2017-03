In zahlreichen Städten in Deutschland sind erneut viele Menschen für Europa auf die Straße gegangen.

In Berlin versammelten sich mehrere tausend Menschen zur Kundgebung der "Pulse-of-Europe"-Bewegung auf dem Gendarmenmarkt. In Köln wurden etwa 2.500, in Aachen 900, in Düsseldorf und Bonn etwa 700 Menschen gezählt. Nach Angaben der Veranstalter fanden europaweit etwa 60 Veranstaltungen statt.