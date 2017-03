In zahlreichen Städten in Deutschland sind erneut viele Menschen für Europa auf die Straße gegangen.

In Frankfurt am Main versammelten sich laut Polizei etwa 3.000 Menschen, in Berlin zweitausend und in München eintausend. Auch in vielen anderen Städten gab es Demonstrationen der so genannten "Pulse of Europe"-Bewegung, etwa in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Dresden, Leipzig, Erfurt, Wiesbaden, Ulm, Tübingen, Nürnberg und Koblenz. Nach Angaben der Veranstalter fanden europaweit etwa 60 Demonstrationen statt.