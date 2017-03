In zahlreichen Städten in Deutschland sind erneut viele Menschen für Europa auf die Straße gegangen.

In Berlin versammelten sich mehrere tausend Menschen zur Kundgebung der "Pulse-of-Europe"-Bewegung auf dem Gendarmenmarkt. In Köln wurden etwa 2.500, in Aachen 900, in Düsseldorf und Bonn etwa 700 Menschen gezählt. In Erfurt in Thüringen kamen 300 Teilnehmer zusammen. Nach Angaben der Veranstalter fanden europaweit etwa 60 Demonstrationen statt.