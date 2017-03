Russlands Präsident Putin hat die Bereitschaft seiner Regierung betont, die Beziehungen zu den USA wieder zu normalisieren.

Man strebe ein freundschaftliches Verhältnis an, sagte er in der Hafenstadt Archangelsk am Weißen Meer. Zugleich bestritt er, Russland habe sich im vergangenen Jahr in die US-Präsidentenwahl eingemischt. Kontakte russischer Diplomaten in den USA gehörten zur routinemäßigen Arbeit. Putin erinnerte daran, dass sein Land den USA schon vor langer Zeit gemeinsame Anstrengungen zur Cyber-Sicherheit angeboten habe. Dies sei von Washington aber abgelehnt worden.



Unterdessen hat der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat, Burr, vor einer Einflussnahme Russlands auf die bevorstehenden Wahlen in Europa gewarnt. Er sagte in Washington, es gebe konkrete Hinweise, dass Russland aktiv in die französische Präsidentschaftswahl verwickelt sei.