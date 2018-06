Russlands Präsident Putin hat bei seinem Besuch in Österreich für eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen sein Land geworben. Diese seien schädlich für alle, sagte Putin in Wien. Der österreichische Kanzler Kurz rief zu einem Dialog mit Moskau auf.

Putin sagte nach einem Gespräch mit Bundespräsident van der Bellen in Wien, nicht nur Moskau, sondern auch die Europäer seien an einem Neustart der Beziehungen interessiert. Sanktionen, politisch motivierte Beschränkungen und Protektionismus seien nicht gut, um politische Fragen zu regeln. Van der Bellen erklärte, Wien sei immer bereit, zum Abbau internationaler Spannungen beizutragen. Bezüglich der Sanktionen sehe er jedoch keinen Spielraum. Hier werde die Regierung im Einklang mit der EU handeln.



Putin kam bei seiner ersten Auslandsreise seit seiner Wiederwahl auch mit Bundeskanzler Kurz zusammen. Dieser sprach sich für eine Annäherung zwischen der EU und Russland aus. Wien hoffe, dass es durch einen intensivierten Dialog Fortschritte in den Beziehungen gebe. Putin lobte Österreich ausdrücklich und betonte, auch in den letzten Jahren sei der Dialog trotz aller Schwierigkeiten nicht abgerissen.



Offizieller Anlass von Putins Besuch ist der 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Gasliefervertrags zwischen dem österreichischen Energiekonzern OMV und der damaligen Sowjetunion.

