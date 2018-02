Ein mutmaßlicher Anführer des gescheiterten Putschs in der Türkei hat nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" Asyl in Deutschland erhalten.

Es handele sich um einen früheren Oberst, der zum Zeitpunkt des Umsturzversuchs im Juli 2016 Stabschef an der Militärakademie in Ankara gewesen sei, schreibt das Blatt. Ihm würden in der Türkei Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sowie Landesverrat zur Last gelegt. Die Regierung in Ankara wirft ihm vor, direkt an dem Putschversuch beteiligt gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.