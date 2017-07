In der Türkei haben die Feierlichkeiten zum Gedenken an die Niederschlagung des Putschversuchs vor einem Jahr begonnen.

Staatspräsident Erdogan und Ministerpräsident Yildirim besuchten einen Friedhof in Istanbul, wo 15 der offiziell 249 Todesopfer begraben liegen. Sie waren bei den Gefechten zwischen den Putschisten und regierungstreuen Kräften in der Nacht auf den 16. Juli 2016 ums Leben gekommen. In Erinnerung daran soll es auf Straßen und Plätzen in der Türkei die ganze Woche über öffentliche Mahnwachen geben. Als Höhepunkt ist eine Ansprache von Erdogan in der Nacht zu Sonntag im Parlament in Ankara geplant, das die Putschisten vor einem Jahr bombardiert hatten.



Die Regierung in Ankara macht den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Umsturzversuch verantwortlich. In den vergangenen Monaten wurden zehntausende angebliche Anhänger Gülens festgenommen oder aus dem Staatsdienst entlassen.