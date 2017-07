In der Türkei erreichen die Feierlichkeiten zum Gedenken an den Putschversuch vor einem Jahr heute ihren Höhepunkt.

Zur Stunde treten die Parlamentsabgeordneten in Ankara zu einer Sondersitzung zusammen. Eine Gruppe Militärs hatte am Abend des 15. Juli 2016 versucht, die Macht an sich zu reißen. Sie besetzten Straßen und Brücken und bombardierten das Parlament sowie den Präsidentenpalast. Der geplante Umsturz wurde jedoch niedergeschlagen. Etwa 250 Menschen kamen ums Leben.



In einer Ansprache in Istanbul will Präsident Erdogan heute Abend an die Ereignisse erinnern. Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich an so genannten Demokratiewachen zu beteiligen.



Die türkische Regierung macht die Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Dieser weist die Vorwürfe von sich. Allein in den vergangenen Tagen wurden wieder 7.000 angebliche Anhänger Gülens aus dem Staatsdienst entlassen.