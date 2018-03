Bundespräsident Steinmeier hat auf dem Frankfurter Flughafen das deutsche Team für die Paralympischen Winterspiele in Pyeongchang verabschiedet.

Er wünschte den 20 Sportlern und vier Betreuern, dass diese ebenso viel Aufmerksamkeit wie die olympischen Athlethen erhielten. Die Paralympics könnten vielen Menschen in Deutschland Mut machen, Außergewöhnliches zu versuchen. Jeder von ihnen sei ein Vorbild, so Steinmeier.



Die Paralympischen Winterspiele dauern vom 9. bis zum 18. März. Zum deutschen Team gehören unter anderem die Mono-Skifahrerin Anna Schaffelhuber, die 2014 in Sotschi fünf Goldmedaillen gewann, und die Biathletin Andrea Eskau, die in ihrer Karriere vier Mal Gold bei Sommer-Paralympics im Radsport holte.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.