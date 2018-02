Bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang haben mehrere deutsche Sportler heute ihre ersten Chancen auf Medaillen.

Die Biathletin Laura Dahlmeier geht am Mittag deutscher Zeit als eine der Favoritinnen in den Sprint über 7,5 Kilometer. Wenig später treten die Skispringer Richard Freitag und Andreas Wellinger an.



Am Mittag ist zudem ein Gespräch zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sowie dem protokollarischen Staatsoberhaupt Kim Yo Jong geplant. Der südkoreanische Präsident will die Olympischen Spiele nutzen, um die politische Lage auf der Halbinsel zu entspannen. Nordkorea hatte kurzfristig mehr als 20 Athleten zu den Spielen ins Nachbarland geschickt. Bei der Eröffnungsfeier zogen die Sportler beider Staaten gemeinsam ins Stadion ein.

