Das Internationale Olympische Komitee wird erst kurz vor der Abschlussfeier in Pyeongchang über eine Aufhebung der Strafmaßnahmen gegen Russland entscheiden.

Das teilte IOC-Sprecher Adams mit. Wegen Dopings müssen die russischen Athleten ohne Flagge und Hymne bei den Winterspielen antreten. Zudem müssen sie einen Verhaltenskodex des IOC befolgen. In diesem Kontext ist der Fall des russischen Curlers Alexander Kruschelnizki von Bedeutung. Nach seiner positiven Dopingprobe will er seine Bronzemedaille zurückgeben.



Das südkoreanische Verteidigungsministerium in Seoul teilte im Hinblick auf die Schlussfeier am Sonntag mit, Nordkorea werde erneut eine hochrangige Delegation entsenden. Angeführt werden sie vom Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Kim Yong Chol. Angesichts des Streits über das nordkoreanische Nuklearprogramm äußerte das Ministerium die Hoffnung, dass der Besuch die Bemühungen um die Schaffung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel unterstützen könne.



Bei den heutigen Wettbewerben in Pyeongchang gewann der schwedische Skirennläufer Andre Myhrer die Goldmedaille im Slalom vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern und dem Österreicher Michael Matt. Dessen Landsmann Marcel Hirscher, der als Favorit in dem Wettbewerb galt, war im ersten Lauf ausgeschieden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.