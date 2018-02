Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ist die erste Goldmedaille vergeben worden.

Sie ging an die schwedische Langläuferin Charlotte Kalla in der Disziplin Skiathlon. Die 30-Jährige setzte sich nach jeweils 7,5 Kilometern im klassischen und im freien Stil vor der Norwegerin Marit Björgen durch. Bronze ging an die Finnin Krista Pärmäkoski.



Bundespräsident Steinmeier besuchte die deutschen Sportler im Olympischen Dorf. Die deutschen Athleten machen sich bei den heutigen Wettbewerben vor allem im Biathlon und im Skispringen Hoffnungen auf Medaillen. Außerdem stehen Entscheidungen beim Eisschnelllauf der Damen über 3.000 Meter und Shorttrack-Rennen der Herren und der Damen an.

