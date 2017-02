Salutschüsse zum 90. Geburtstag der Queen, das war im letzten Jahr am 21. April. Das ganze Land gratulierte seiner Königin mit Konzerten und landesweiten Straßenfesten. Ähnlich wie 2012, als ihr Sohn Prinz Charles zum 60. Thronjubiläum sprach.

"Wir danken dir und meinem Vater, dass ihr uns inspiriert durch euer Pflichtgefühl und euren Dienst am Vaterland. Ihr macht uns stolz, britisch zu sein."

Das war vier Jahre vor dem EU-Referendum und dem Votum des Landes für den Brexit. Zu ihm hat sich die Queen nie geäußert, sie hält sich politisch eisern zurück. Ihre Diszipliniertheit, die zahllosen Termine, die sie auch mit 90 Jahren noch wahrnimmt, und ihre völlige Skandalfreiheit finden höchsten Respekt – noch mehr als Zuneigung.

In der gerade mit dem "Golden Globe" prämierten TV-Serie "The Crown", "Die Krone", werden die Anfänge der Queen gezeigt. Der britische Drehbuchautor Peter Morgan lässt in einer Szene Elizabeths Onkel zu Wort kommen. Er hatte als Edward VIII. abgedankt, weil er nur so eine Frau heiraten durfte, die geschieden war. Der jungen Elizabeth lässt er folgende Warnung am Telefon zukommen:

"Wir beide haben zwei Seiten, wir sind Mensch und Krone. Beide Seiten stehen unaufhörlich im Krieg zueinander. Das liegt wie eine Fäulnis auf all unseren Beziehungen als Bruder, Ehemann, Schwester, Ehefrau und Mutter."

Briten respektieren Elisabeth II.

Elizabeth verbat damals schweren Herzens ihrer Schwester Margaret, den geschiedenen Peter Townsend zu heiraten. Die Kirche von England und das Kabinett waren entschieden gegen die Heirat. Später zögerte die Queen lange, sich großherzig im Andenken an Lady Diana zu zeigen, ihre einstige Schwiegertochter. Die Briten spüren diesen Lebenskonflikt ihrer Königin, was den Respekt für sie noch mehr steigen lässt.

"Sie müssen keine Leben retten oder Goldmedaillen gewinnen, um andere zu inspirieren", erklärte die Queen in ihrer letzten Weihnachtsansprache. "Ich ziehe Kraft aus meinen Begegnungen mit normalen Menschen, die Außergewöhnliches leisten. Sie sind für mich ganz besondere, unbesungene Helden."

Heute feiert Queen Elizabeth ihr saphirnes Jubiläum, 65 Jahre - das hat noch kein britischer Monarch geschafft. Sie selbst will den Tag ohne jeden Pomp feiern und abseits von London still ihres Vaters George gedenken, der am 6. Februar 1952 früh an Lungenkrebs gestorben war. Aber kein Jubiläum ohne Salutschüsse. Sie wird es auch heute zur Mittagszeit wieder geben, in London vor dem Tower und am Buckingham Palast und auch in Edinburgh in Schottland.