Wo findet queere Kunst einen Raum? Am kommenden Wochenende veranstaltet die Ruhruniversität Bochum zusammen mit dem Museum Folkwang in Essen ein Symposium zum Thema queere Ausstellungen und queeres Kuratieren. Die Wissenschaftler und Ausstellungsmacher aus den USA und Deutschland fragen unter anderem: Was meinen wir, wenn wir über queere Ausstellungen sprechen? Isabel Hufschmidt, Kuratorin am Museum Folkwang, gibt einen Einblick darüber, wie sich eine alteingesessene Institution auf die veränderte Gesellschaft einstellt und welche Aufgabe ein Queer Curator heute hat.

Dorian Wood, 2015 (San Raquel/Museum Folkwang )