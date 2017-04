Gegen ein Uhr nachts steht recht tief am Südhimmel ein schiefes Viereck. Das ist der Rabe. In diesem Jahr ist er besonders leicht zu finden, denn der helle Jupiter und Spica in der Jungfrau helfen bei der Suche: Der Rabe steht rechts unterhalb der beiden markanten Gestirne.

Der Sage nach hatte Apollon, ein Sohn des Zeus, den Raben geschickt, um Wasser aus einer Quelle zu holen. Der Rabe griff sich einen Becher und flog davon. Auch das Trinkgefäß steht am Himmel: Rechts neben dem Raben erinnert ein Muster eher schwacher Sterne an einen Becher mit Henkel.

Rabe, Becher und Wasserschlange flankiert von Jupiter und Mond gegen Mitternacht am Südhimmel (Stellarium)

Während der Rabe zur Quelle flog, sah er einen Feigenbaum, dessen Früchte allerdings noch nicht reif waren. So setzte er sich in den Baum und wartete einige Tage, um von den reifen Früchten zu kosten.

Erst dann flog er zur Quelle und holte das Wasser. Um Apollon zu besänftigen, behauptete er, eine Wasserschlange habe den Weg zur Quelle versperrt. Schlau wie er war, hatte der Rabe unterwegs wirklich eine Schlange geschnappt. Am Himmel windet sie sich noch unterhalb von Rabe und Becher am Horizont entlang.

Der Vogel hatte die Schlange noch im Schnabel, als er zu Apollon zurückkehrte. Doch dieser durchschaute den Schwindel und versetzte ihn zur Strafe an den Himmel. In diesen Frühlingsnächten flattert der trödelnde Rabe rechts unterhalb von Jupiter über den Südhimmel.