Rachmaninow-Tattoo Der Pianist James Rhodes

James Rhodes, 41, T-Shirt, Turnschuhe, sitzt in London am Klavier und spricht - wie bei allen seinen Konzerten - voller Begeisterung über Musik. Der übliche Klassikbetrieb ist ihm suspekt. Viel lieber spielt er auf Theaterbühnen oder in Clubs, vor einem Publikum, das wenig Ahnung von Bach, Beethoven oder Rachmaninow hat.

Von Jean-Claude Kuner