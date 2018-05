Der Deutschlandfunk hat einen neuen Podcast rund um das Thema Radfahren gestartet.

Im "Radfunk" geht es sowohl um große Themen wie fahrradgerechte Städte als auch um praktische Tipps und Tricks rund ums Fahrrad, wie die Deutschlandfunk-Sportredaktion berichtet. Zu Wort kommen Unfallforscher, Stadtplaner, Polizisten, Verkehrswissenschaftler - und natürlich Alltagsradler. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Nova entstanden.



Den Radfunk gibt es dienstags als Kurzvideo auf dem Youtube-Kanal von Deutschlandfunk Nova, ab dem 11. Mai immer freitags als langen Podcast beim Deutschlandfunk und als Schwerpunktreihe im Tagesprogramm der beiden Sender im Zeitraum 8. Mai bis 15. Juni.



Während in manchen europäischen Metropolen das Rad längst zentrales Verkehrsmittel geworden ist, geht es in Deutschland trotz gutgemeinter Aktionspläne oft nur schleppend voran. "Radfunk fragt, wo es hierzulande klemmt, welchen Beitrag Radfahren tatsächlich für mehr Lebensqualität leisten kann und wo noch unentdeckte Potenziale schlummern", erklärt Nova-Radreporter Paulus Müller.



Der programmübergreifende Themenschwerpunkt räumt aber auch mit manchem Halbwissen rund ums Radfahren auf und gibt Tipps und Tricks für den Alltag: Wann darf man auch mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren? Wie ist das mit Kopfhörern auf dem Rad? Was bringt ein Helm tatsächlich? Wie kommen Kinder sicher durch die Stadt? Was sind die wirklich gefährlichen Situationen auf der Straße – und wie können sie verhindert werden? "Im Radfunk kommen Verkehrswissenschaftler, Psychologen, Stadtplaner, Unfallforscher, Fahrradpolizisten, Aktivisten und natürlich Radfahrer zu Wort", sagt Radreporter Klaas Reese aus der DLF-Sportredaktion.