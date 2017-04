Der Verkehrsexperte der Unionsfraktion, Wittke, hat Kritik an den Plänen der Bundesregierung für neue Fahrradschnellwege zurückgewiesen.

Oppositionspolitiker sehen die vorgesehenen 25 Millionen Euro als zu wenig an. Wittke sagte dazu im Deutschlandfunk, selbst wenn man mehr Geld hätte, könne man es in diesem Jahr nicht nutzen, weil es zu wenig Pläne für Fahrradtrassen gebe. Neben solchen Plänen brauche man auch Gesetzesänderungen. Beispielsweise müsse man schnellen Elektrofahrrädern mit Geschwindigkeiten bis 50 Kilometern in der Stunde erlauben, Fahrradschnellwege zu benutzen.